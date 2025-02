Milan Feyenoord, Conceicao ha deciso: lui va in panchina! Il motivo è da non credere

Milan Feyenoord, Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, ha deciso di mandare in panchina Christian Pulisic. Dentro Musah e Leao

Come riferito dal Corriere dello Sport, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha preso una decisione precisa in vista della sfida di questo pomeriggio contro il Feyenoord.

Pulisic in panchina in Milan Feyenoord, non sarà riproposto lo schieramento con i quattro attaccanti in campo contemporaneamente perché serve equilibrio. Al suo posto toccherà a Musah mentre c’è una maglia da titolare per Leao.