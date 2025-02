Milan Feyenoord, Collovati stronca i rossoneri! Sulla gara ha detto questa cosa

Milan Feyenoord, Fulvio Collovati ha duramente criticato i rossoneri per l’eliminazione dalla Champions League: le sue dichiarazioni

Intervistato da Internews24. Fulvio Collovati ha dichiarato:

Buongiorno, iniziamo naturalmente dalla recente eliminazione di Juve, Atalanta e Milan dalla Champions. Se lo aspettava? E’ un campanello d’allarme?

«Non me l’aspettavo. Si, è un campanello d’allarme. Pensiamo troppo alla tattica, alla costruzione dal basso, al possesso palla. Mentre gli altri…con tre passaggi – penso al Real Madrid ad esempio – vanno in porta. Noi corriamo meno, ma facciamo il 70% di possesso palla: il che vuol dire nulla. Io penso che il Milan avesse più qualità rispetto al Feyenoord, così come la Juve rispetto al Psv e mi sento di dire anche l’Atalanta rispetto al Brugge. Oramai costruiamo, non verticalizziamo e non sappiamo più difendere: dunque prendiamo gol. Non sappiamo più cosa sia la fase difensiva».

