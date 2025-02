Milan Feyenoord, i rossoneri cercano la rimonta in Champions League: i precedenti sono negativi

Milan Feyenoord, ai rossoneri in Champions League non succede da quasi 20 anni. Si cerca la rimonta a San Siro

Alle ore 18:45 il Milan scenderà in campo per affrontare il Feyenoord con l’obiettivo di ribaltare l’1-0 maturata nell’andata al De Kuip. I precedenti in Champions League però non sembrerebbero sorridere ai rossoneri.

L’ultima volta che il Diavolo ha rimontato uno svantaggio nella gara di ritorno è nella stagione 2006/2007 contro il Manchester United. Al 3-2 dell’Old Trafford la squadra allora guidata da Ancelotti rispose con un 3-0 a San Siro.

