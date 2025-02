Milan Feyenoord, Cardinale avvisa il club rossonero! Qualificazione agli ottavi fondamentale perchè... Ultimissime

Milan Feyenoord, Gerry Cardinale vuole la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League: c’è un motivo preciso

Come riportato da calciomercato.com, Gerry Cardinale, patron del Milan, pretende la qualificazione agli ottavi di Champions League.

PAROLE – «In sostanza, qualificandosi agli ottavi di finale, il Milan potrà prevedere un incasso di non meno di 27/28 milioni di euro, praticamente la stessa cifra che il club rossonero ha già garantito proprio al Feyenoord per acquistare a fine mercato di gennaio Santiago Gimenez. La punta messicana è arrivata a Milano per 28,5 milioni più bonus per arrivare a 35. Anche e soprattutto per questo Milan-Feyenoord oggi è anche questione di soldi».

