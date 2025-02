Milan Feyenoord, Conceicao pensa alla mossa a sorpresa! Arma vincente dalla panchina, notizia da non credere

Milan Feyenoord, Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, sta pensando di far partire Rafael Leao dalla panchina anche contro gli olandesi

Importante indiscrezione data da calciomercato.com sulla formazione del Milan in vista della gara di martedì contro il Feyenoord:

PAROLE – «Sono i fatti a parlare e, da quando il successore di Fonseca si è seduto sulla panchina del Milan, sono state molte di più le volte nelle quali Leao è stato risolutivo entrando a partita in corso. Fu così nella finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter, è stato così contro Empoli e Verona. Nelle sei volte in cui è partito dall’inizio, il numero 10 ha faticato molto di più a dare continuità alle proprie prestazioni nell’arco dei 90′ o in una sequenza di match: pochi guizzi isolati, contro Como in campionato e Girona in Champions League, poi le solite prove con tanti passaggi a vuoto e atteggiamenti caratteriali e in fase difensiva sui quali lo stesso Conceiçao ha puntato il dito a più riprese. Per arrivare al punto: e se Leao partisse dalla panchina anche nella serata che può indirizzare un’intera stagione? Con Pulisic a sinistra e Musah a destra, per non far perdere equilibri ad un 4-4-2 che nella sua versione osé a Rotterdam ha mostrato tutte le proprie pecche».