Milan Femminile, Tucceri sui nuovi arrivi: «Sono veramente brave»

Milan Femminile, Linda Tucceri parla così dei nuovi arrivi nella squadra di Ganz: «Sono veramente brave». Le dichiarazioni

Linda Tucceri ai microfoni di Tuttosport ha analizzato il momento del Milan Femminile e personale in vista della nuova stagione. Le sue parole sui nuovi arrivi in squadra.

NUOVI ARRIVI – «Io, per carattere, vado d’accordo con chiunque. Comunico pure con le giocatrici non italiane, anche se il mio inglese non è un granché: mi faccio capire senza problemi. In questi primi giorni di ritiro posso dire di aver visto delle ragazze veramente brave e in gamba, delle giovani che potranno dare il loro contributo. Soprattutto, ora abbiamo opzioni per avere una panchina ancora più lunga, un aspetto che a volte nelle scorse stagioni ci è mancato».