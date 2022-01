Dopo la sosta natalizia si ritorna in campo. Ad attendere il Milan Femminile vari impegni tra cui la Supercoppa. Giuliani suona la carica

Si ricomincia. Inizio col botto anche per le rossonere di Ganz, impegnate su ben tre fronti. La Serie A riprenderà contro la stessa avversaria con cui si è chiuso il 2021: l’Hellas Verona battuto in Coppa Italia, una competizione che in questo mese vedrà anche l’andata dei Quarti contro la Sampdoria. Proprio le doriane saranno la prima squadra di scena al Vismara in campionato il prossimo 23 gennaio, in un altro doppio incrocio ravvicinato.

Il 2022, però, si aprirà con il quadrangolare della Supercoppa Italiana: mercoledì 5 a Latina ci sarà il rematch dell’ultima Finale di Coppa Italia contro la Roma, in caso di successo la finalissima sarà sabato 8 a Frosinone contro la vincente di Juventus-Sassuolo.

In vista di questi impegni Laura Giliani, portiere delle rossonere ha suonato la carica sui social: «Salto nel 2022»