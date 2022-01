Milan Femminile: UFFICIALE! Korenciova ceduta al Levante, il comunicato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito il Milan ufficializza la cessione di Korenciova al Levante Femminile:

IL COMUNICATO – «AC Milan comunica di aver trovato l’accordo con Mária Korenčiová per il suo passaggio a titolo definitivo al Levante UD Femenino.Il Club ringrazia il portiere slovacco Mária Korenčiová, in rossonero dalla prima stagione della Squadra femminile, per la professionalità che l’ha contraddistinta dentro e fuori dal campo. Mária è stata una delle protagoniste della crescita della squadra e in particolare della scorsa stagione conclusasi al secondo posto in classifica, valido per l’accesso ai preliminari della UEFA Women’s Champions League. A Mária, i migliori auguri del Milan per il proseguo della sua carriera».