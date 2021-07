Milan femminile: segna Longo, finisce 1-1 la prima gara stagionale

Il Milan femminile pareggia 1-1 contro l’FC Gintra nella prima gara stagionale non ufficiale. In gol Miriam Longo, i dettagli

Il Milan femminile pareggia 1-1 contro l’FC Gintra la prima gara stagionale non ufficiale (amichevole). Miriam Longo torna a segnare ed esultare con la maglia rossonera, dopo il momentaneo vantaggio del team lituano.

LA GARA

Primo tempo non brillantissimo. In attacco poco cinismo negli ultimi venti metri. In difesa qualche svarione, complice una linea in fase di interdizione non perfetta. Bene Boquete e primi lampi di Thomas.

Ripresa da copia-incolla della prima frazione di gioco: poca lucidità e Gintra in vantaggio. Escono Andersen e Thomas per Rizza e Longo, e proprio la classe 2000 torna a ravvivare i cuori rossoneri, pareggiando, con un tocco di sinistro a portiere quasi battuto da poco dentro l’area di rigore.

Da rivedere Andersen e Stapelfeldt. Esordio di Laura Giuliani con la maglia rossonera (45 minuti per l’ex Juventus), entrata al posto di Maria Korenciova.