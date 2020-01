Milan Femminile: sabato, ecco l’Orobica, le statistiche

Orobica-Milan femminile, le statistiche del match che vedrà Giacinti e compagne affrontare l’Orobica. Le rossonere alla ricerca di continuità

Dopo il trionfo di qualche giorno fa, in rimonta, al Vismara contro la Roma di Betty Bavagnoli, il Milan Femminile cerca la conferma a Bergamo, in particolar modo a Cologno Al Serio.

Come arriva l’Orobica

La squadra bergamasca giunge da un trend assolutamente negativo: sono ben ventiquattro le reti subite e solamente tre realizzate nelle ultime sei gare tra campionato e Coppa Italia. Esiste anche un dato positivo: nelle ultime quattro sfide, il team di Salvatore Serges ha sempre siglato un goal, in sequenza contro Pink Bari, Juventus, Florentia e l’ultimo con la Fiorentina di Antonio Cincotta sabato 11 gennaio. La classifica, ad ogni modo, non sorride: Orobica ultima con un solo punto conquistato alla prima giornata, in casa, contro il Tavagnacco (1-1).

Come arriva il Milan femminile

Le ragazze di Maurizio Ganz, al contrario, arrivano all’appuntamento con grande autostima, dopo aver rimontato due goal alla Lupa giallorossa della ex Giugliano. Tre punti che hanno letteralmente rilanciato la squadra rossonera in ottica Champions League. Fuori dalle mura amiche, in campionato, Conc e compagne sono andate sempre a segno ma negli ultimi tre match hanno totalizzato quattro punti rispettivamente con Fiorentina, Florentia ed Hellas Verona, mantenendo una differenza reti pari (3-3), numeri non particolarmente brillanti. Sabato, però, Ganz potrà contare su Valentina Giacinti. La bomber ex Brescia avrebbe tutte le carte in regola per poter far male all’Orobica: lo scorso anno fu proprio lei a decidere la sfida, conclusasi 0-1. In questa stagione, nel girone di andata ha trovato la seconda rete in campionato e dopodomani la numero 9 rossonera è pronta a migliorare il suo score contro la formazione bergamasca.

di Luca Maninetti