Milan Femminile, Piovani (all. Sassuolo): «Sarà una gara importante»

Gianpiero Piovani, tecnico del Sassuolo Women, ha rilasciato qualche dichiarazione sul prossimo match contro il Milan Femminile

Il Milan Femminile si appresta ad affrontare il Sassuolo nella prossima giornata di Serie A. Il tecnico delle neroverdi, Gianpiero Piovani, ha parlato così del match ai microfoni di Tuttomercatoweb.

«Arriviamo con le motivazioni altissime, che sono alla base di tutto. Puoi avere giocatrici tecniche ma senza motivazioni fai fatica. Nelle partitelle, ogni tanto, faccio difensori contro attaccanti e nove volte su dieci vincono i primi, che sanno difendere e adesso anche offendere. Sarà una partita importante per confermarci e far vedere che ci siamo. Sappiamo che il Milan ha sostituito giocatrici e coperto ruoli in cui lo scorso anno ha pagato dazio. Ora ha una rosa di venti titolari»