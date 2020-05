Milan Femminile, le immagini dell’allenamento al Vismara – FOTO

Anche il Milan Femminile ha ricominciato gli allenamenti da qualche giorno. Ecco le immagini direttamente dal Vismara

Anche il Milan Femminile ha ricominciato gli allenamenti da qualche giorno. Le rossonere, come noto, non si allenano a Milanello con i colleghi maschi bensì al Centro sportivo Vismara. Maurizio Ganz, mister milanista, vuole la propria squadra subito pronta e in forma per la ripartenza. Sul proprio profilo ufficiale Twitter oggi il Milan ha pubblicato un post. Ecco le immagini provenienti dal Vismara nel corso dell’allenamento delle ragazze rossonere: