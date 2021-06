Milan Femminile, le date dell’esordio in Champions League

Il Milan Femminile, così come la selezione maschile, ha conquistato la qualificazione in Champions League. Le date

Il Milan Femminile, così come la selezione maschile, ha conquistato la qualificazione in Champions League. Il 2 luglio verranno sorteggiati i gironi di UWCL. Tre giorni dopo le rossonere torneranno in campo al Vismara (5luglio) per preparare al meglio la stagione. Il 18 agosto la prima gara ad eliminazione diretta.