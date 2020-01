Milan Femminile, la Juve scappa: obiettivo Champions alla portata

La sconfitta rimediata contro l’Empoli ridimensiona le ambizioni del Milan Femminile. Loscudetto diventa una traguardo difficile

La sconfitta rimediata oggi contro l’Empoli ridimensiona le ambizioni del Milan Femminile. L’obiettivo scudetto diventa una traguardo molto più difficile. Attualmente le rossonere sono a 11 punti dalla capolista Juventus (campione in carica), seppur con un partita ancora da recuperare. Davanti al Milan ci sono anche Fiorentina e Roma, che anche nella scorsa stagione hanno dimostrato di essere avversari difficili. Più facile per le ragazze di Maurizio Ganz puntare alla qualificazione in Champions League, in una sfida fino all’ultima giornata proprio contro la Viola e le giallorosse.

Classifica aggiornata della Serie A Femminile:

Juventus 31, Fiorentina 25, Roma 24, Milan* 20, Sassuolo 17, Empoli 15, Florentia SG 14, Inter 12, Hellas Verona 11, Pink Bari* 8, Tavagnacco 5, Orobica 1

*una partita in meno