Milan femminile-Inter, probabile formazione: ballottaggio Mauri-Heroum

Domenica il Milan femminile sfiderà l’Inter, match valido per la quattordicesima giornata di Serie A, ballottaggio Mauri-Heroum a centrocampo

Domenica 2 febbraio, ore 12:30, il Milan femminile sfiderà l’Inter di Attilio Sorbi, match valido per la quattordicesima giornata di Serie A, per coltivare il sogno Champions League. Le rossonere hanno agganciato la Fiorentina al secondo posto, dopo aver rifilato sei reti al Pink Bari, ieri, nella gara di recupero.

Maurizio Ganz avrà a disposizione Hovland e Begic, entrambe out contro il team pugliese per un attacco influenzale. Out per motivi fisici, invece, Lady Andrade, Korenciova e Kulis, mentre Salvatori Rinaldi sarà in panchina pronta a subentrare eventualmente a gara in corso. L’unico dubbio sarebbe a centrocampo: è ballottaggio tra Claudia Mauri e Nora Heroum per una maglia da titolare.

La probabile formazione (4-3-2-1): Piazza; Bergamaschi, Hovland, Fusetti, Tucceri; Conc, J.Refiloe, Mauri; Bjorg, Giacinti; Begic