Christy Grimshaw ha rilasciato qualche dichiarazione sul match tra Milan Femminile e Juventus in una lunga intervista a TuttoSport. Le parole della centrocampista rossonera.

PARTITA – «Ovviamente è importantissima per noi, anche perché vogliamo dimostrare quanto valiamo come squadra dopo un derby difficile. Siamo in un periodo di crescita e questa partita mi auguro che sia quella in cui facciamo vedere le cose che ci riescono meglio. Spero che dimostreremo tutta la nostra forza.»

DISTANZA TRA MILAN E JUVE – «In termini di qualità credo che negli anni il gap si sia accorciato, siamo cresciute molto sia come singole che come squadra. Come ho detto prima però, quest’anno siamo ancora in fase di consolidamento e dobbiamo riuscire tutte insieme a migliorare ancora. In generale, credo che la qualità di tutta la Serie A sia aumentata tanto.»

COSA VA MIGLIORATO – «Dobbiamo essere più cattive e lo dico sempre pure in italiano. Sicuramente è un aspetto che bisogna tirar fuori prima a livello individuale e poi come squadra. Creiamo tantissime chance che ci portano davanti al portiere, anche nel derby si è visto, ma alla fine noi non finalizziamo e il rischio è che finalizzino le avversarie».

SCONFITTA NEL DERBY – «Ci siamo parlate e ci siamo dette che anche quando siamo sotto di un gol o due non dobbiamo mai pensare che una partita sia finita, non dobbiamo mollare.»

GIOCATRICE CHE RUBEREBBE DELLA JUVE – «Lisa Boattin: segna, ma serve anche tanti assist, in poche parole fa tutto bene. È una giocatrice che penso starebbe bene in qualunque squadra».

IN COSA È MIGLIORATA – «Direi che sono molto cresciuta in quanto a consapevolezza. Quando ti trasferisci in un altro Paese ti con- fronti con una nuova cultura, con un’altra lingua e non è una cosa immediata adattarsi. Ma al Milan una volta che mi sono sentita a posto in campo, la mia autostima è continuata a crescere. In cosa dovrei migliorare? Vorrei segnare di più per aiutare la squadra.»

COSA RAPPRESENTA IL MILAN – «Il cuore e la passione. Ero un po’ tifosa del Milan ancora prima di arrivarci, lo seguivo grazie a Beckham e Kakà. Ma quando ci sono arrivata, sono diventata ancora più fan per le persone che ci sono e per come sono. La stagione è lunga, anche se abbiamo avuto qualche difficoltà può ancora cambiare tutto. C’è ancora tanto da giocare, sia in campionato che in Coppa Italia. Concentriamoci su ogni match e mi auguro che riusciremo a finire in alto»