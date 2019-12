Milan Femminile, Ganz sfida la Juventus e prepara la rimonta

Maurizio Ganz promette battaglia nella lunga sfida a distanza con la Juventus. Ecco le parole dell’allenatore del Milan Femminile

Maurizio Ganz, intervistato da Milan TV, promette battaglia nella lunga sfida a distanza con la Juventus. Ecco le parole dell’allenatore del Milan Femminile:

«Sono fortunato perché alleno delle guerriere, danno sempre tutto in campo, sia in allenamento che in partita. Stiamo facendo un grande lavoro e dall’11 gennaio riprenderemo a dare battaglia. Siamo una squadra interessante, pensata e costruita per giocare a calcio, lotteremo fino al termine della stagione per lo scudetto. Abbiamo una partita in meno e siamo ad otto punti dalla Juventus, ma noi ci saremo fino alla fine. Non c’è però soltanto il campionato, vogliamo qualificarci per la prossima Champions League e poi abbiamo la Coppa Italia».