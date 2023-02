Milan Femminile, Ganz a quota 100 panchine con la squadra rossonera. Il tecnico rossonero festeggia il traguardo con una vittoria

Il Milan Femminile festeggia per la vittoria contro il Como per 4-0 e chiude quarta la regular season. C’è un altro traguardo raggiunto in casa rossonera.

🚨 Traguardo importante per Maurizio #Ganz che raggiunge oggi le 1️⃣0️⃣0️⃣ panchine con il #MilanFemminile 🔴⚫🔥 pic.twitter.com/edjRyHbO8l — Daniele Grassini (@DaniGrassini) February 26, 2023

Il tecnico delle rossonere, Maurizio Ganz, festeggia le 100 presenze sulla panchina rossonera.