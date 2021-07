Milan femminile: fissato un nuovo triangolare. Data, orari e avversarie

La Sampdoria Women continua la preparazione nel ritiro valdostano: fissato il triangolare con Servette e Milan. Il programma

Importante appuntamento per il Milan femminile: ci sarà un triangolare con Sampdoria e Servette. Questo il comunicato del club blucerchiato:

«Proseguono gli allenamenti nel ritiro valdostano per la Sampdoria Women di mister Antonio Cincotta, la cui preparazione sta entrando nel vivo. Sabato 24 luglio le blucerchiate affronteranno infatti il primo impegno amichevole della stagione: un triangolare con Milan e Servette. Le tre gare si svolgeranno a porte chiuse allo stadio “Perucca” di Saint-Vincent, secondo il seguente programma: alle 17.00 la Samp debutterà sfidando in una gara in due tempi da 25 minuti le svizzere, che alle 18.00 affronteranno poi le rossonere. Le blucerchiate infine affronteranno il Milan alle 19.00».