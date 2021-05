Milan femminile: ecco i precedenti contro il Sassuolo di Piovani

Milan femminile: tra poche ore le rossonere sfidano il Sassuolo nel match clou chiave UWCL, ecco i precedenti

Il Milan femminile oggi affronta il Sassuolo nel match valido per la penultima giornata di Serie A. Le rossonere devono almeno pareggiare per assicurarsi un posto nella prossima Uefa Women Champions League. In caso di sconfitta, fondamentale sarebbe non perdere con tre reti di scarto.

I PRECEDENTI

Il Diavolo ha battuto il team neroverde cinque volte, pareggiando tre gare tra campionato e Coppa Italia. Il successo più ampio fu nella stagione 2018-19 (5-2): in questa sfida 4 reti nei primi 10 minuti, successivamente venne espulsa Korenciova ma le rossonere riuscirono a consolidare il risultato.

2018-19 Sassuolo-Milan 2-2 (Serie A)

2018-19 Milan-Sassuolo 5-2 (Serie A)

2018-19 Sassuolo-Milan 0-2 (Coppa Italia)

2018-19 Milan-Sassuolo 2-0 (Coppa Italia)

2019-20 Milan-Sassuolo 1-0 (Serie A)

2020-21 Milan-Sassuolo 2-0 (Serie A)

2020-21 Sassuolo-Milan 1-1 (Coppa Italia)

2020-21 Milan-Sassuolo 0-0 (Coppa Italia)

15 reti realizzate contro 5 subite.

BOMBER CONTRO IL SASSUOLO

Giacinti tre reti alla pari con la ex Daniela Sabatino. Il capitano rossonero, oggi, può scavalcare in via defintiva l’attuale capocannoniere viola.