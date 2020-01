Milan Femminile, è fatta per l’arrivo di Pamela Begic

Il Milan Femminile è ormai ai dettagli per l’acquisto di Pamela Begic, centrocampista offensiva dell’Apollon Limassol

Il Milan Femminile è ormai ai dettagli per l’acquisto di Pamela Begic, centrocampista offensiva dell’Apollon Limassol. La giocatrice ha iniziato la stagione con i ciprioti, disputando anche alcune partite di Champions League. La Begic, classe’ 94 di nazionalità slovena, andrà a rinforzare la linea mediana di Maurizio Ganz.

Già in passato la ragazza aveva giocato in italia nelle fila dell’Empoli collezionando 7 reti in 13 presenze e contribuendo a portare le toscane in Serie A. L’obiettivo sarà portare il Milan alla prossima UEFA Women’s Champions League.