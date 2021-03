Milan femminile: domenica vitale vincere il derby, il calendario

Il Milan femminile domenica affronterà l’Inter in campionato, nel match valido per la diciassettesima giornata di Serie A. Le rossonere devono vincere per tenere a distanza il Sassuolo, quest’ultimo impegnato al Santa Lucia contro la Florentia San Gimignano.

Nelle prossime due giornate le rossonere potrebbero decidere in via definitiva la strada verso la Champions League, ecco il calendario di Milan e Sassuolo: (in grassetto i big match)

Milan femminile –> Inter, Napoli

Sassuolo –> Florentia, JUVENTUS

Qualora le neroverdi non riuscissero ad ottenere più di 3 punti, e di conseguenza il team di Ganz vincesse le prossime due sfide, il distacco si porterebbe a otto lunghezze a quattro gare dal termine del campionato.