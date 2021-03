Milan femminile: vittoria vitale per consolidare il secondo posto e ora l’Inter

Il Milan femminile batte l’Empoli 1-0, grazie ad una rete di Natasha Dowie e consolida la seconda posizione. Settimana prossima…

Il Milan femminile ha battuto l’Empoli 1-0 presso il Centro Sportivo Vismara, conquistando tre punti molto importanti in chiave Champions League, mantenendo di fatto il distacco di cinque lunghezze dal Sassuolo.

Rete decisiva di Natasha Dowie, la decima in Serie A, per l’attaccante inglese su suggerimento di Veronica Boquete, quest’ultima ormai perno inamovibile nello scacchiere di Maurizio Ganz.

Settimana prossima gara fondamentale contro l’Inter. Una sorta di rivincita per le rossonere, ma questa volta in campionato con punti che pesano come un macigno in ottica secondo posto. Difficile che il tecnico rossonero cambi qualcosa contro la formazione di Sorbi, vista l’ottima qualità tecnica sfornata ieri contro le toscane del centrocampo rossonero, formato solo esclusivamente da qualità (Hasegawa-Jane-Boquete), quella che è mancata 7 giorni fa allo Stadio Breda.