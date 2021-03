Milan femminile: Boquete sforna Dowie segna, basta e avanza

Il Milan femminile batte l’Empoli e consolida la seconda posizione in classifica. Decisiva una rete di Dowie su ottimo suggerimento di…

Il Milan femminile conquista tre punti molto importanti in chiave Champions League. Le rossonere hanno battuto l’Empoli 1-0 grazie ad una rete di Natasha Dowie (decima rete in Serie A) nella ripresa su assist di una spledida Veronica Boquete, rientrata dopo l’infortunio, che l’ha costretta a rimanere ai box contro l’Inter in Coppa Italia.

Ganz opta per un centrocampo di qualità con Jane, Hasegawa e appunto Boquete per dare più fluidità alla manovra: scelta premiata in parte. Le rossonere peccano di cinismo sotto porta. Sono diverse le occasioni gettate al vento (le due chance per Giacinti a dir poco clamorose), complice anche un pizzico di sfortuna (doppio palo sul sinistro della numero 87 spagnola nella prima frazione di gioco).

Il Diavolo trova i tre punti con una fiammata proprio della ex Utah Royals, che sforna un cioccolatino per Dowie, quest’ultima fredda come il sangue di un cobra prima di battere in uscita Cappelletti.

Bene ma allo stesso modo non benissimo, vincere è quello che conta in questi casi, ma se la legge del calcio fosse entrata in atto “gol sbagliato gol subito” non ci sarebbe stato nulla da dire. Occorre chiudere le partite subito prima di incombere in sorprese finali.