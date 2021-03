Pagelle Milan femminile-Empoli: sugli scudi Dowie, Boquete e Hasegawa

Pagelle Milan femminile-Empoli: le rossonere battono 1-0 le toscane, sugli scudi Dowie e Boquete, bene anche Hasegawa, male Giacinti

Korenciova 6: attenta nelle conclusioni di Dumpig, perfetta nelle uscite alte. Non compie parate decisive.

Fusetti 6: difende con ordine e scioltezza, soffre un pochino la qualità di Glionna, ma non perde mai la posizione.

Agard 6: diligente e attenta in ogni situazione pericolosa. Lascia solamente il tiro dalla distanza a Dumpig e Glionna. Rischia sul finale regalando una punizione pericolosissima dai 20 metri, procurandosi un’ammonizione.

Vitale 5,5: decisiva in una chiusura, ma pasticciona pochi istanti dopo: la protagonista è sempre lei, Dumpig, onnipresente nella trequarti rossonera. La centrale ex Mozzanica soffre molto la fisicità e imprevedibilità della giocatrice azzurra.

Rizza 5,5: qualche errore di troppo nel primo tempo, a tratti poco precisa in fase di transizione. Le serve costanza.

Bergamaschi 5: troppi errori in costruzione. Corre molto ma troppe volte a vuoto. Offre spinta ma poca lucidità negli ultimi undici metri. Da rivedere.

Jane 6: rientrava da un infortunio. Qualche lancio lungo di troppo, in cui Ganz non apprezza. Meglio palla a terra con fraseggi veloci e precisi. Offre intensità e qualità.

Hasegawa 6,5: gara qualitativamente giocata molto bene. Non lascia punti di riferimento alle toscane. Suggerisce ottimi palloni tra le linee e nella ripresa sforna un cioccolatino a Giacinti, mal digerito.

Boquete 6,5: la migliore, costante tecnica e apporto alla squadra. La sua presenza si fa sentire, assist a Dowie e tante palle recuperate a centrocampo. Mostra intensità e carattere. Colpisce due pali su un unico tiro, le manca il gol, più volte cercato nel primo tempo. Anch’ella suggerisce per Giacinti, ma la bomber rossonera non è in giornata. Leader anche lontano dal campo: pare vice allenatrice, chiedendo più movimento, un po’ alla Ibrahimovic.

Dowie 6,5: tantissimo lavoro sporco, grande lavoro spalle alla porta, non perde quasi mai il pallone, lo pulisce nei momenti giusti a disposizione delle proprie campagne. Segna il gol decisivo, cinica al momento giusto.

Giacinti 5: non una giornata bellissima per la bomber rossonera. Primo tempo di sacrificio, sfiora il gol in un paio di occasioni. Nella ripresa cala di rendimento e spreca due palle gol clamorose (in una egoisticamente preferisce fare tutto da sola non servendo a porta sguarnita Boquete). Fortunatamente i suoi due errori sotto porta non hanno risvegliato la legge del calcio “gol sbagliato gol subito”.

Kulis 6: riscatta la non brillante prestazione del derby, attenta ma soprattutto fluida in fase offensiva.

Mauri 6: entra bene dalla panchina, recuperando ottimi palloni, chiudendo le linee di passaggio toscane nella propria trequarti.

Grimshaw e Tucceri SV

Ganz 6: vittoria con il minimo scarto. Fondamentale i 3 punti per proseguire la corsa al secondo posto. Sono troppe le occasioni sprecate sotto porta, serve più lucidità perché in alcuni casi queste situazioni si pagano. Cambi giusti. La scelta di inserire un centrocampo di qualità resta una scelta azzeccata.