Milan femminile, dieci giocatrici in discussione per il prossimo anno

Milan femminile, sarebbero ben dieci le giocatrici rossenere a rischio cessione in estate: ecco la lista dei nomi

Secondo quanto affermato da Cartellino Rosa, sarebbero ben dieci le calciatrici del Milan femminile che potrebbero lasciare i colori rossoneri nella prossima stagione.

Heroum, Mendes, Begic, Lady Andrade, Zigic, Carissimi, Zanzi, Manieri, Capelli, Bellucci sono le dieci giocatrice ancora non ufficialmente confermate per la prossima stagione. Nonostante i dubbi è impossibile che tutte possano lasciare i colori rossoneri in estate, ma alcune di loro potrebbero non tornare a breve al Brianteo.