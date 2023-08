Gol Giroud: rigore per il Milan, il francese non sbaglia – VIDEO. Quarto gol per il Milan, a firma di Olivier Giroud

In Milan Etoile du Sahel, rigore per i rossoneri per un fallo di mano.

Giroud scores from the Spot to make it 4-0pic.twitter.com/bk5XfCwPaJ — ꜱᴄᴏᴜᴛ7ᴄᴀʟᴄɪᴏ (@Scout7Calcio) August 12, 2023

Non sbaglia dal dischetto Giroud, che firma il 4-0