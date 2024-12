Milan Empoli, dalla girata di Morata alla doppietta di Reijnders: tutti i numeri del match di San Siro

Milan Empoli, non solo il gol di Morata e la doppietta di Tijjani Reijnders: ecco tutti i numeri del match giocato ieri a San Siro

Di seguito tutti i numeri della sfida di ieri tra Milan ed Empoli:

Il Milan ha superato l’Empoli con un netto 3-0 a San Siro, grazie alla rete di Álvaro Morata e alla doppietta di Tijjani Reijnders. Una prestazione solida che ha visto i rossoneri mantenere la porta inviolata e salire a quota 22 punti in classifica. Queste sono le statistiche salienti relative al match:

1- Il Milan ha tenuto la porta inviolata in almeno cinque delle prime sette partite interne di un campionato di Serie A per la prima volta dopo oltre 20 anni nel massimo torneo (sei nel 2002/03).

2- L’Empoli è diventata la seconda squadra – dopo il Torino – contro cui Álvaro Morata vanta almeno un gol con due squadre diverse in Serie A.

3- Il Milan ha fatto registrare due clean sheets consecutivi in Serie A per la prima volta da marzo 2024 (due in quel caso, il secondo proprio contro l’Empoli a San Siro).

4- Tijjani Reijnders ha segnato tre gol nel campionato in corso (in 12 partite), lo stesso numero di quelli fatti registrare nella scorsa Serie A (tre appunto, in 36 presenze).

5- Il numero 14 rossonero non faceva registrare una doppietta nei maggiori 10 campionati europei dal 29 maggio 2022 (con l’AZ, contro il Vitesse).

6- Álvaro Morata ha interrotto un digiuno che in Serie A durava da cinque partite, dalla rete contro il Lecce del 27 settembre scorso.

7- Rafael Leão ha raggiunto le 200 presenze nei maggiori cinque campionati europei (176 con il Milan e 24 con il Lille).

8- L’Empoli è diventata la prima squadra contro cui Christian Pulisic ha preso parte ad almeno un gol per più di due presenze di fila in Serie A (un gol e due assist in tre presenze).

9- Youssouf Fofana ha preso parte a due gol nelle ultime tre partite di Serie A (un assist contro Cagliari ed Empoli), una partecipazione in più rispetto a quelle fatte registrare nelle precedenti nove nel massimo campionato (un gol).