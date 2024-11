Milan Empoli, esulta il popolo rossonero: la vittoria casalinga mancava da un mese. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il Milan è tornato alla vittoria in campionato. Dopo i pareggi contro Juventus e Cagliari la squadra allenata da Paulo Fonseca è riuscita oggi a sconfiggere l’Empoli a San Siro per 3-0.

Il successo in Serie A in casa mancava da oltre un mese: era dal 19 ottobre che San Siro non applaudiva i rossoneri vincenti, dal delicatissimo 1-0 contro l’Udinese