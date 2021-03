Milan in emergenza totale in difesa, il attacco invece Pioli può sorridere per il rientro di uno dei giocatori più importanti

Un’altra pessima notizia accompagna il Milan a poche ore dalla sfida contro il Napoli, Simon Kjaer non sarà inizialmente della gara e siederà in panchina lasciando il posto a Matteo Gabbia.

Una defezione in più nel reparto difensivo per Stefano Pioli che dovrà già rinunciare ai titolari Calabria e Romagnoli. In attacco invece le buona notiza arriva dal rientro di Hakan Calhanoglu che dovrebbe andare a comporre insieme a Krunic e Castillejo il terzetto di fantasisti posto alle spalle dell’unica punta Rafael Leao.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Leao. All.: Pioli.