Milan-Napoli, altra defezione per Stefano Pioli: Simone Kjaer partirà dalla panchina. Ecco chi affiancherà Tomori contro il Napoli

Notizia a sorpresa a pochi minuti dalla sfida di campionato tra Milan e Napoli in programma questa sera a San Siro: Simon Kjaer non sta bene e partirà dalla panchina, al suo posto rientra in campo Matteo Gabbia.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrale danese ha sentito un problema fisico al termine della rifinitura e sarà risparmiato da Pioli nei primi minuti di Milan-Napoli. Al suo posto tornerà in campo da titolare Matteo Gabbia che non gioca una partita dallo scorso dicembre.