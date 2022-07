Milan, ecco De Ketelaere: ruolo e qualità del nuovo acquisto

Il Milan ha chiuso l’operazione De Ketelaere. Ecco un focus sul nuovo acquisto rossonero. Ruolo e qualità migliori

Il Milan ora attende solo di veder sbarcare in rossonero Charles De Ketelaere. Il nuovo acquisto è il numero 10 perfetto che mancava allo scacchiere tattico di Stefano Pioli. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la sua migliore qualità che gli scout hanno evidenziato è la sua capacità di leggere al meglio i movimenti e gli spazi in campo.

Un giocatore intelligente che conosce e interpreta il gioco in maniera eccellente. Mancino, rapido nell’esecuzione con un fisico sottile. Ci sarà ovviamente da aspettarlo, lui che è alla prima esperienza calcistica fuori dal Belgio. Di certo Pioli ha trovato finalmente il suo trequartista.