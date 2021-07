Milan, è stata promessa la numero 10 a Brahim Diaz

Brahim Diaz sarà nuovamente un giocatore del Milan. Al giocatore è stata promessa la maglia numero 10

Brahim Diaz sarà di nuovo rossonero. Il Diavolo ha raggiunto un accordo con il Real Madrid per un prestito biennale a 3 milioni complessivi. Al termine della stagione 2022/23 il riscatto è fissato a 22 milioni. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan per convincere definitivamente il giocatore e come garanzia di essere al centro del progetto tecnico, nei momenti in cui la trattativa è rallentata, gli ha offerto la maglia numero 10: “Offriamogli il numero 10 per convincerlo definitivamente!”.

Era questa la discussione durante i giorni più caldi. Anche se il direttore sportivo, Frederic Massara, aveva già giocato d’anticipo: “Veramente gliela abbiamo già promessa…”.