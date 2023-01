Milan, è flop De Ketelaere? Il belga non ha rispecchiato le premesse. Zero gol e poche giocate da ricordare per il rossonero

Giro di boa per il campionato di Serie A e prime sentenze per quello che riguarda le valutazioni di mercato. Tra i bocciati c’è Charles De Ketelaere, costato alle tasche rossonere 35 milioni in questa estate di mercato, definito da La Gazzetta dello Sport, un «flop».

Elogiato da Guardiola, il belga doveva essere una figura che ricordava De Bruyne: per ora, però, in campo non si è visto questo paragone. «Troppi ruoli, scarsa identità», con zero gol all’attivo per ora, con qualche fiammata ad inizio campionato ma nulla di più. In un Milan che ancora adesso fatica, la squadra non l’ha assimilato e lui non ha trovato se stesso in campo, autore di nessuna fiammata quando subentra. Il giovane, però, va scovato e che faccia vedere di cosa è capace.