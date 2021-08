Milan, è Calabria il capitano per il match con il Panathinaikos

Sarà Davide Calabria il capitano del Milan per l’ultima amichevole estiva contro il Panathinaikos. Il motivo

Il capitano del Milan per il match contro il Panathinaikos sarà Davide Calabria. Il terzino rossonero si prende la fascia in virtù della scelta di Stefano Pioli di mettere in panchina Romagnoli e l’assenza per infortunio di Franck Kessiè.

In gare ufficiali il terzino cresciuto nel vivaio rossonero è stato capitano nel match della scorsa stagione contro la Juventus a San Siro.