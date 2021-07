Milan, è caccia al trequartista: tutti i nomi sul taccuino della dirigenza

Il Milan ha aperto un vero e proprio casting per il ruolo di trequartista. Ecco tutti i nomi secondo Tuttosport

Il Milan non si fermerà al ritorno di Brahim Diaz sulla zona della trequarti. I rossoneri hanno bisogno di un altro investimento in quel settore ed i nomi sul taccuino della dirigenza sono tanti. Ecco le ultime secondo Tuttosport.

James Rodriguez e Philippe Coutinho sono i due giocatori più di valore all’interno del casting, ma i loro ingaggi rappresentano il grande ostacolo per la riuscita dell’affare. Isco al momento è solo una suggestione, più concreta la pista Vlasic, per il quale bisognerà fare un vero e proprio braccio di ferro con il CSKA Mosca. Resta sullo sfondo Ilicic, che però non sembra rientrare nei piani del Milan e rappresenta una soluzione da ultima spiaggia.