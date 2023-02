Milan, per la prima volta dal Mondiale due vittorie di fila. Numero che sale a tre con la Champions: il segnale positivo per i rossoneri

Quella contro il Monza è stata una vittoria importante per il Milan di Stefano Pioli.

Come sottolinea Opta, per la prima volta da dopo il Mondiale in Qatar i rossoneri hanno siglato due vittorie di fila in Serie A: numero che si alza a tre considerando anche quella in Champions League contro il Tottenham.