Milan, evento a Dubai con la presenza di Furlani e Oettle: il club espande la sua presenza globale. Segui le ultimissime

Il comunicato ufficiale del Milan sull’evento a Dubai.

“Durante la recente sosta prevista per le nazionali, AC Milan ha ospitato la sua famiglia globale di Partner per una esclusiva tre giorni a Dubai, sottolineando l’impegno del Club nel favorire collaborazioni di valore e promuovere l’innovazione dentro e fuori dal campo. Nel contesto dinamico di Dubai, l’evento ha permesso al Milan di riunirsi con i propri Partner globali, per prendere parte a una serie di incontri per condividere best practice, esplorare nuove sinergie e guardare al futuro insieme.

L’Amministratore Delegato di AC Milan, Giorgio Furlani, e il Chief Commercial Officer, Maikel Oettle, hanno guidato una serie di sessioni strategiche, offrendo preziosi approfondimenti sull’espansione globale del Club, con un focus sulle iniziative commerciali e gli obiettivi a lungo termine. Tra i brand presenti anche i Principal Partner Emirates, PUMA e KONAMI, a sottolineare la solida e diversificata rete di Partner globali del Club“.