Milan: domani la presentazione della nuova maglia

«Quando la bellezza incontra l’eleganza», con queste parole, il profilo ufficiale Twitter del Milan preannuncia la presentazione della nuova divisa da gioco per la stagione 2020/21.

Una presentazione che avverrà nella giornata di domani, martedì 28 luglio con la possibilità di pre-ordinarla dal sito. Di certo non cambia lo sponsor tecnico, che sarà sempre Puma, così come lo sponsor principale, con l’accordo prolungato quest’oggi con Emirates.

Had to give the Galleria its own kit 💠

Find out what happens when beauty meets elegance 🔜

Pre-order your 2020/21 Home kit now! ➡️ https://t.co/TdhUKcsHr1

La nuova prima maglia per la stagione 2020/21. Prenotala ora! ➡️ https://t.co/RH7YHty3oP#ThisIsMilan @pumafootball pic.twitter.com/ANtA4dnjAl

— AC Milan (@acmilan) July 27, 2020