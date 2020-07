Milan, domani la presentazione della nuova maglia: ecco come prenotarla

Milan, domani la presentazione ufficiale della nuova maglia griffata Puma per la stagione 2020/21: ecco come prenotarla

In attesa di fare il proprio esordio all’ultima giornata contro il Cagliari, la nuova maglia del Milan per la stagione 2020/21 verrà presentata ufficialmente nella giornata di domani. Come spiega lo stesso club rossonero in un tweet, la nuova maglia è stata progettata ispirandosi alla «grandezza di Milano e alla magnificenza della sua Galleria».

In attesa di scoprire la nuova divisa, a partire da sabato 25 luglio è possibile acquistare la maglia Home sullo store online. Per coloro che ordinano una maglia presso il negozio Casa Milan o AC Milan a San Babila, la personalizzazione (nome e numero) sarà gratuita.