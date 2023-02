Milan, la dirigenza verso l’accordo con Yonghong Li. Questo potrebbe risolvere il contenzioso che c’è con il vecchio presidente

Il campo dice cose diverse da quello che dicono i conti della società. Se il primo è in stato di crisi, dal gioco ai risultati negativi, il secondo invece è più che positivo.

Secondo La Repubblica, la semestrale di marzo dovrebbe fare registrare un utile come l’anno scorso. Oltre a questo, potrebbero arrivare buone notizie per quello che riguarda il contenzioso con l’ex presidente cinese Yonghong Li, che aveva chiesto e ottenuto il sequestro temporaneo di 364 milioni di euro alla holding Rossoneri Sport in Lussemburgo: la proprietà rossonera potrà risolvere con un accordo tra parti.