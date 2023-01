Milan, difesa da bunker a colabrodo: solidità persa dalla base

Il Milan ha perso tutte le sue certezza partendo dalla base della squadra. La difesa è diventata un colabrodo

Il Milan è una squadra che si sta sciogliendo velocemente come neve al sole. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno perso tutte le loro certezze partendo dalla base, la difesa. Mai la squadra si era mostrata così fragile dietro. I numeri parlano chiaro: 9 gol subiti nelle prime 5 gare del 2023, con la prima volta nella gestione Stefano Pioli che il Milan ha subito più di un gol nel primo tempo per due gare di fila considerate tutte le competizioni (Riyad e Lecce).

Il danno è grande e va riparato. Il tecnico ieri ha provato a cambiare qualcosa, inserendo Kjaer al posto di Kalulu, ma il risultato non è stato quello sperato.