Milan, difesa e attacco non vanno: negli ultimi due match 7 gol subiti e nessuno segnato. Problema di squadra che si riflette nei numeri

Il Milan viaggia in un momento delicato della sua stagione. Un momento negativo segnato soprattutto dai numeri.

Nelle ultime due partite, i rossoneri hanno subito sette reti, tre contro l’Inter in Supercoppa e quattro contro la Lazio in Supercoppa, e segnati zero. Un problema, dunque, che riguarda tanti la difesa quanto l’attacco.