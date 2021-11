Milan, Di Canio: «Il percorso in Champions influenzerà il campionato»

Paolo Di Canio ha parlato così a Sky Sport del momento del Milan in vista del match di Champions League contro l’Atletico Madrid

«Passare o meno il turno in Champions League diventerà fondamentale per il percorso in campionato del Milan. Se esci subito fuori dalla competizione hai cinque mesi per concentrarti solo sul campionato con la Coppa Italia di mezzo, ma sono solo un paio di partite. Chiaramente non auguro al Milan di uscire ai gironi però si tratterebbe di una delusione che ci può stare e si può superare.»