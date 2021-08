Milan Dest: opzione viva, ma solamente in un caso

Nel caso in cui dovesse saltare l’operazione Florenzi, il Milan potrebbe approfondire il discorso con il terzino del Barcellona Dest

Dest e il Milan, un percorso che potrebbe anche aprirsi nel futuro. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club rossonero terrebbe in caldo l’opzione nel caso in cui non dovesse concretizzarsi l’accordo con Florenzi.

Il terzino del Barcellona pare infatti chiuso dall’arrivo di Emerson Royal e la necessità di abbassare il monte ingaggi per il club catalano potrebbe anche aprire all’ipotesi di prestito a basso costo.