Milan, De Ketelaere e Adli migliori assist man Under21 della scorsa stagione. Entrambi a quota 6, dietro talenti del calcio europeo

Charles De Ketelaere e Yacine Adli sono due degli acquisti che in questo Milan, di alti e bassi, non stanno trovando il loro spazio: il belga ha collezionato solo un assist e una sola partita da titolare da ottobre, mentre per il francese è una questione di partite in corso.

Tuttavia, nella scorsa stagione erano i migliori assist-man under21 in Europa. in questa speciale classifica, De Ketelaere e Adli, con 6 assist, si trovano al quarto posto, appena dietro Wirtz del Bayer Leverkusen (8), Gomez dell’Anderlecht ora al Manchester City (7) e a Mudryk (7), appena passato al Chelsea e davanti a Haaland, Vinicius e Bellingham.