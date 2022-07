Milan, De Ketelaere pista calda: rossoneri in pole

Prende sempre più quota la pista Charles De Ketelaere per il Milan. Le ultime sulla trattativa con il Brugges

Il Milan continua a puntare su Charles De Ketelaere per la trequarti. Secondo quanto riportato da The Athletic, i rossoneri sono fortemente interessati al talento del Brugges sia per la sua qualità che per la duttilità. Può giocare infatti anche da esterno destro.

Su di lui c’è da registrare anche la concorrenza di Leeds e Leicester.