Condividi via email

Milan, dato negativo in Serie A: la media punti negli scontri diretti è la peggiore! Segui le ultimissime sul club rossonero

Il Milan porta con sé un dato negativo in questa stagione di Serie A. Si avvicina il big match contro l’Atalanta e gli scontri diretti giocati fin qui non hanno sorriso ai rossoneri. Ecco la classifica per media punti nei match contro le prime otto:

Napoli 1.87

Fiorentina 1.64

Inter 1.53

Atalanta 1.50

Bologna 1.41

Juventus 1.21

Lazio 1.15

Roma 0.75

Milan 0.61

Al momento sono arrivate sette sconfitte, quattro pareggi e una sola vittoria, contro l’Inter.