Milan, dalla Francia: il doppio colpo Botman-Sanches è indirizzato

Calciomercato Milan, le ultime dalla Francia: il doppio colpo Botman-Sanches dal Lille è indirizzato alla chiusura

Novità di calciomercato per il Milan. Le voci sui rossoneri si concentrano sull’asse con il Lille per quanto riguarda il doppio colpo Renato Sanches e Sven Botman. Un trasferimento che, secondo quanto riportato da Le10Sport, prosegue con ottimismo.

C’è la volontà di concludere un affare vantaggioso per entrambe le parti. Le trattative saranno anche un’occasione per avviare i colloqui per quanto riguarda Jonathan David, altro pezzo pregiato del club francese.