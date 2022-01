Milan, dal Lille non solo Botman: si studia l’assalto a Renato Sanches

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan fa la spesa in casa Lille. Nel mirino dei rossoneri in vista del mercato estivo ci sono Sven Botman e Renato Sanches

Il Milan non si farà trovare impreparato in caso di mancato rinnovo di Franck Kessiè. I rossoneri puntano ad un grande obiettivo in casa Lille in vista del mercato estivo. Dai francesi può arrivare non solo Botman.

Come riporta Il Giornale infatti, i rossoneri puntano con decisione a Renato Sanches, pallino di Maldini e Massara da ormai diversi mesi. Si studia l’offerta giusta in vista di giugno.